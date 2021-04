Francesca Faragos nächstes TV-Projekt steht an! Die Beauty wurde vor allem durch ihre Teilnahme an der Netflix-Datingshow Finger weg! einem größeren Publikum bekannt. Seitdem sorgt sie ordentlich für Schlagzeilen: Nach dem Erfolgsformat war sie einige Monate mit ihrem Show-Kollegen Harry Jowsey zusammen. Mittlerweile wohnt sie mit ihrer neuen festen Freundin Demi Sims in London und nun die nächsten News: Francesca wird Teil des "The Only Way Is Essex"-Casts!

Gemeinsam mit Demi hat das kanadische Model einen TV-Auftritt in dem beliebten britischen Reality-Format, berichtete TheSun. Die Sendung zeigt das Leben verschiedener junger Menschen in der englischen Stadt Essex. Ein Kamerateam begleitet sie bei ihrem Alltag – der mit Partys und Besuchen von Schönheitssalons gefüllt ist. Francesca und ihre Liebste wurden nun bei den Dreharbeiten abgelichtet und scheinen ihr gemeinsames Projekt total zu genießen.

Die erste Folge mit den beiden wurde bereits vor einigen Tagen ausgestrahlt. Die ganze Welt durfte etwa dabei zusehen, wie Francesca Demis Familie kennenlernt – denn diese wohnt in Essex und ist ebenfalls Teil des Casts. Demis Schwestern scheinen die Kanadierin bereits ins Herz geschlossen zu haben.

Instagram / francescafarago Francesca Farago, Reality-Star

Instagram / francescafarago Francesca Farago und Demi Sims, Reality-Stars

Instagram / francescafarago Francesca Farago, Reality-Star

