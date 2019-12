Steht es wirklich so schlecht um Lauren Goodger (33)? In der Vergangenheit bekam die Reality-TV-Bekanntheit mehr als ein Mal Kritik für ihre zahlreichen Beauty-Eingriffe. Erst im Oktober wünschten sich ihre Fans, dass sie endlich mit den Lippenaufspritzungen aufhören solle. Schönheitsstress und Party-Lifestyle mit übermäßigem Alkoholkonsum könnten der "The Only Way Is Essex"-Darstellerin jetzt womöglich zum Verhängnis geworden sein: Lauren wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

"Ich trinke nie wieder. Schlimmster Hangover. Ich fühle mich, als würde ich sterben", schrieb die 33-Jährige am Donnerstagmorgen in ihrer Instagram-Story und räumte damit ein, es mit alkoholischen Getränken am Vortag wohl etwas übertrieben zu haben. Zudem sei sie zuletzt total im Stress gewesen und hätte insgesamt einfach eine ziemlich ungesunde Lebensweise. "Ich brauche eine Pause", verkündete sie und veröffentlichte mehrere Aufnahmen aus dem Krankenhaus. Dank der Infusionen im Arm ist die Britin aber offenbar schon wieder auf dem Weg der Besserung.

Noch wenige Stunden zuvor schien es Lauren noch hervorragend zu gehen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag meldete sie sich bei ihren Fans mit einem sexy Posting aus dem Schlafzimmer. In transparenter Leggings und mit einer Ledercorsage, die ihr Mega-Dekolleté betonte, posierte sie samt Sektglas vor ihrem Bett.

Instagram / laurengoodger TV-Bekanntheit Lauren Goodger

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / laurengoodger Internet-Star Lauren Goodger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de