On-off-Paar Chloe Brockett und Jack Fincham ziehen zusammen

Schöne Neuigkeiten von Jack Fincham und Chloe Brockett! Schon seit geraumer Zeit wird gemunkelt, dass die beiden britischen Reality-TV-Darsteller wieder ein Paar sind. Mit dem neuesten Post des Love Island-Gewinners dürften nun auch die letzten Zweifel ausgeräumt sein. "Kann es kaum erwarten, mit dir hier einzuziehen", verkündet er auf Instagram. Passend dazu teilt er eine süße Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich und der The Only Way Is Essex-Bekanntheit. Außerdem verlinkt er ein Instagram-Profil, das sich um die neue Wohnung des On-off-Paares dreht. "Willkommen in unserem neuen gemeinsamen Zuhause... Wir versprechen, dass wir uns dieses Mal nicht trennen werden", ist in der Bio zu lesen.

In den Kommentaren freuen sich die Fans über das junge Glück. "Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ich hoffe, ihr genießt euer neues Zuhause", lautet ein Kommentar. Auch Chloe meldet sich unter dem Post zu Wort und schreibt: "Meine eine Liebe".

Die Beziehung der beiden gleicht einer Achterbahnfahrt: In den vergangenen Jahren trennten sie sich des Öfteren, aber sie näherten sich auch immer wieder an. So wollten sie vor einigen Monaten an "Celebrity Ex on the Beach" teilnehmen – Chloe gab jedoch auf, da sie sich nicht mit ihrem Ex verstand und Jack flog aufgrund seines Drogenkonsums aus der Show.

Instagram / jack_charles Jack Fincham und Chloe Brockett

Instagram / jack_charlesf Chloe Brockett und Jack Fincham

