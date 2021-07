Lauren Goodger (34) ist jetzt endlich Mama geworden! Anfang des Jahres verkündete die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin, dass sie zum ersten Mal schwanger ist – im März ergänzte die Reality-TV-Queen dann, dass sie und ihr Partner Charles Drury sich auf eine kleine Tochter freuen dürfen. Nun ist es endlich so weit: Laurens kleine Prinzessin hat das Licht der Welt erblickt!

Ein Vertreter des Paares gab nun gegenüber OK! bekannt, dass Lauren die Geburt gut überstanden hat: "Der Mutter und dem Baby geht es wirklich sehr gut. Lauren und ihr Partner Charlie freuen sich sehr darauf, eine tolle Zeit mit ihrem Neuankömmling zu verbringen." Den Namen ihres neuen Familienmitgliedes verrieten die frischgebackenen Eltern allerdings noch nicht.

Zuvor hatte Lauren versucht, die Wehen auf unkonventionelle Art einzuleiten: mit reichlich Geschlechtsverkehr. In Sperma sei nämlich ein Hormon enthalten, welches den Gebärmutterhals entspannen würde, wie die Beauty vor Kurzem gegenüber The Sun erklärte.

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Juni 2021

Instagram / laurengoodger "The Only Way Is Essex"-Star Lauren Goodger

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Dezember 2020

