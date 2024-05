Nach Anklage: Lauren Goodger sorgt sich um Tochter Larose!

Vor wenigen Wochen wurde The Only Way Is Essex-Star Lauren Goodger (37) wegen unerlaubter Werbung für nicht genehmigte Investitionen angeklagt. Sie und sieben weitere Influencer empfahlen ihren Followern einen Investoren-Account im Netz, der ohne gültige Dokumente Beratung beim Kauf und Verkauf von finanziellen Anlagen durchführte. Dafür könnte jeder Beteiligte zu zwei Jahren Haft verurteilt werden. Wie ein Insider nun gegenüber OK! verriet, hat Lauren deshalb riesige Angst um ihre Tochter Larose. "Lauren hat große Sorgen, dass sie tatsächlich ins Gefängnis kommen könnte. Sie will nicht, dass Larose das durchmacht und von jemand anderem aufgezogen wird. Das ist ihr schlimmster Albtraum", erzählt die anonyme Quelle.

Der gerichtliche Prozess soll bereits im Juni beginnen. Wie die Quelle weiterhin preisgibt, bekommt Lauren bereits Unterstützung von einem Anwalt. Dennoch setzt die ganze Sache sie unter emotionalen und auch finanziellen Stress. "Lauren war nicht immer jemand, der auf alle Details geachtet hat. Sie ist eine alleinerziehende Mutter und möchte für Larose sorgen und Geld verdienen, um für sie sorgen zu können. Aber sie hat auf die harte Tour gelernt, dass man immer auf das Kleingedruckte achten und sicherstellen muss, dass man weiß, worauf man sich einlässt", meint der Insider.

In den vergangenen Jahren musste der Reality-TV-Star schon einige Schicksalsschläge einstecken. Vor zwei Jahren verstarb Laurens zweite Tochter Lorena nur wenige Tage nach der Geburt. Dieser tragische Verlust stürzte die Influencerin in eine tiefe Depression. Auch die Beziehung zum Vater ihrer Töchter sorgte schon für Aufregung. Charles Drury soll sie laut eigener Aussage körperlich angegriffen haben. Allerdings wurde er freigesprochen, nachdem Lauren die Anklage im Februar zurückgezogen hatte.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

