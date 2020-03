Katy Perry (35) überraschte ihre Fans mit einer zuckersüßen Neuigkeit: Knapp ein Jahr nach der Verlobung mit Orlando Bloom (43) erwartet die Sängerin ein Kind von ihm. In ihrem aktuellen Musik-Clip zur Single "Never Worn White" lüftete sie ihr Baby-Geheimnis. Doch hatte das Paar überhaupt den Nachwuchs geplant? In einem Interview plauderte Katy jetzt aus dem Schwanger-Nähkästchen und gab eine klare Antwort auf diese Frage!

"Also, es war auf jeden Fall kein Unfall", stellte die 35-Jährige im Interview mit SiriusXM klar. Sie sei einfach nur dankbar für all das, was sie bisher von ihrer "Liste" streichen konnte – und dazu gehört jetzt wohl auch endlich ein Kind. "Wir freuen uns beide auf den neuen Lebensabschnitt und diesen gemeinsam zu teilen", erzählte die werdende Mama weiter.

Für Orlando ist es nicht das erste Kind. Aus seiner Ehe mit Model Miranda Kerr (36) hat der Fluch der Karibik-Darsteller Sohn Flynn (9) mit in die Beziehung gebracht. Nun freuen sich beide tierisch auf den gemeinsamen Nachwuchs. "Ich bin aufgeregt, wir sind aufgeregt und glücklich", hatte die Musikerin in einem Instagram-Livestream ihren Fans verraten.

Musikvideo: "Katy Perry" mit "Never Worn White" Katy Perry in dem Musikvideo zu "Never Worn White"

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Getty Images Katy Perry, Sänger



