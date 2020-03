Christin Kaeber zählt die Stunden, bis sie ihr Baby endlich in den Armen halten kann! Im vergangenen Herbst verkündete die ehemalige Survivor-Teilnehmerin, gemeinsam mit ihrem Freund Leons den ersten Nachwuchs zu erwarten. In den vergangenen Wochen wurde es dann langsam ernst: Der errechnete Geburtstermin rückte immer näher! Am heutigen Freitag soll die Entbindung nun eingeleitet werden – und anlässlich dieses besonderen Tages widmete Christin ihrem ungeborenen Schatz liebe Worte im Netz!

"Ein Lebensabschnitt endet und ein neues Kapitel öffnet sich", beginnt die Blondine ihren aktuellen Beitrag auf Instagram. Auf dem dazugehörigen Foto sieht man die werdende Mama und ihren Partner in Unterwäsche auf dem Bett liegen – dabei zieht besonders Christins großer Babybauch die Blicke auf sich. Zu der Aufnahme schrieb die gebürtige Brandenburgerin weiter: "Wir haben so viele Monate auf diesen Tag hingefiebert, so oft davon gesprochen und philosophiert, wie es wohl sein wird, geträumt und gehofft... Nun liegt der wahrscheinlich größte Tag unseres Lebens direkt vor uns!"

Bis zuletzt hatte Christin gehofft, auf die Einleitung der Geburt verzichten zu können. Dieser Wunsch wurde ihr jedoch nicht erfüllt: "Wir werden morgen früh ins Krankenhaus einziehen und dann geht es Schritt für Schritt los!", erklärte die Schwester von Ex-Bachelor-Girl Liz Kaeber (27) noch am Donnerstagabend.

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Polizistin

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Freund Leons

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin und Liz Kaeber



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de