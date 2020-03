Jetzt gibt es endlich Klarheit! Im September vergangenen Jahres gestaltete Herzogin Meghan (38) die "#ForcesForChange"-Ausgabe der britischen Vogue als Gastherausgeberin mit und machte die September-Ausgabe damit zu der Edition, die bislang am schnellsten verkauft wurde. Daraufhin kamen Gerüchte auf, dass die Ex-Schauspielerin zusammen mit dem Vogue-Chefredakteur die diesjährige Met Gala besuchen könnte – das Fashion-Event schlechthin. Diese Spekulationen erwiesen sich nun als falsch: Meghan wird offenbar nicht auf der New Yorker Veranstaltung erscheinen.

"Die Herzogin wird die diesjährige Met Gala nicht besuchen – in keiner Funktion", machte ein Insider gegenüber People klar. Die Gerüchte, die kürzlich in Umlauf gebracht wurden, seien demnach allesamt falsch. Warum Meghan das Mode-Event nicht besuchen wird, sagte der Promi-Experte nicht. Auf der New Yorker Veranstaltung, die jedes Jahr im Mai stattfindet, tummeln sich stets illustre Persönlichkeiten aus den Bereichen Mode, Schauspiel und Musik. Die Gala wird von US-Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (70) sowie den Hollywood-Stars Meryl Streep (70) und Emma Stone (31) geleitet.

Seit Mittwoch ist Herzogin Meghan wieder zurück in Großbritannien. Am gestrigen Abend absolvierten die ehemalige Suits-Darstellerin und Mann Prinz Harry (35) ihren ersten offiziellen Auftritt nach dem Megxit bei den Endeavour Fund Awards in London. Dort war die 38-Jährige mit ihrer farbenfrohen Robe und ihrem Lächeln ein absoluter Blickfang.

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan im Februar 2020

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de