Wird Herzogin Meghan (38) in diesem Jahr bei der Met Gala erscheinen? In nur zwei Monaten ist es wieder soweit: Am 04. Mai findet die alljährliche Charity-Veranstaltung der Vogue statt. In den vergangenen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass auch Prinz Harrys (35) Frau das Event besuchen und sich dort das erste Mal nach dem Megxit wieder bei einer öffentlichen Veranstaltung auftreten würde. Doch stimmen die Gerüchte tatsächlich?

Ein Insider soll gegenüber Us Weekly verraten haben, dass an den Spekulationen nichts dran sei: Meghan ist bislang noch nicht in den Genuss der Met Gala gekommen und würde auch in diesem Jahr nicht dabei sein. Steht Archie Harrisons Mutter am Ende etwa gar nicht auf der Gästeliste? Immerhin wird der Zutritt nur denjenigen gewährt, die eine persönliche Einladung der Vogue-Chefin Anna Wintour (70) erhalten.

Vor allem die dürfte sich aber über ein Erscheinen von Meghan ganz besonders freuen: Immerhin hatte sich die Mode-Expertin bereits im vergangenen Jahr gewünscht, dass die 38-Jährige und ihre Schwägerin Herzogin Kate (38) eines Tages mit von der Partie wären: "Ich würde gerne die Herzogin von Sussex und die Herzogin von Cambridge gemeinsam dabei haben. Das wäre mein Traumpaar", hatte sie der Today Show verraten.

Getty Images Anna Wintour auf der Met Gala 2019

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2013 in Beverly Hills

Getty Images Queen Elizabeth II. und Anna Wintour im Februar 2018 auf der London Fashion Week



