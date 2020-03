Katy Perry (35) ist tatsächlich schwanger! Diese freudige Neuigkeit verkündete die Musikerin am Donnerstag mit ihrem neuen Musikvideo. Für die "I Kissed a Girl"-Interpretin ist es der erste Nachwuchs, ihr Verlobter – Baby-Daddy Orlando Bloom (43) – hat hingegen bereits einen Sohn aus seiner Ehe mit Miranda Kerr (36). Das Topmodel erfuhr bereits von der erneuten Vaterschaft ihres Ex – und freute sich im Netz für die werdenden Eltern!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Katy am Donnerstag einen entsprechenden Clip, in dem ihr Babybauch bereits gut zu sehen ist. Neben mehr als 13 Millionen Promi-Freunden und Fans hinterließ auch Miranda der Schwangeren ein "Gefällt mir" unter dem Beitrag – und zeigte damit: Sie freut sich über den Zuwachs in ihrer Patchwork-Familie!

Schon vor gut drei Jahren hatte die einstige Victoria's Secret-Schönheit in einem People-Interview klar gemacht, wie gut das Verhältnis zu der Neuen ihres Verflossenen sei: "Wir sind eine moderne Familie!" Auch ihr Sohnemann Flynn (9) verstehe sich gut mit Katy.

Anzeige

Musikvideo: "Katy Perry" mit "Never Worn White" Katy Perry in dem Musikvideo zu "Never Worn White"

Anzeige

Getty Images Miranda Kerr, Model

Anzeige

Instagram / mirandakerr Katy Perry und Miranda Kerr mit einer Freundin beim Start von Mirandas Hautpflege-Linie



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de