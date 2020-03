Will da etwa jemand in Herzogin Meghans (38) trendige Fußstapfen treten? Dass die Ehefrau von Prinz Harry (35) ein sicheres Händchen für Mode hat, ist wohl mittlerweile allseits bekannt. Bei öffentlichen Auftritten begeisterte sie stets mit ihren umwerfenden Looks und zog immer wieder die Blicke auf sich. Viele ihrer Looks sind nur kurze Zeit danach ausverkauft. Ob sich da wohl auch ein anderes Mitglied der britischen Königsfamilie bei ihr Inspiration geholt hat?

Sophie Wessex (55), die Ehefrau von Prinz Edward (55), trug vor einigen Tagen bei einem Besuch in einer Ballettschule in London einen wadenlangen Wollmantel in Altrosa. Der Kragen und der Schnitt sehen einer Jacke von Meghan verdächtig ähnlich: Sie hatte bereits im Dezember 2018 ein ähnliches Kleidungsstück in Grau getragen. Beide royalen Schönheiten hatten ihr Outfit mit Spitzenpumps in einem passenden Farbton abgerundet.

Am selben Tag besuchte die 55-Jährige eine Filmpremiere – allerdings erst nach einem kurzen Abstecher ins Ankleidezimmer. Als sie aus dem Auto stieg, fiel sofort ihr umwerfendes, smaragdgrünes Midikleid auf. Der seidenähnliche Stoff und der Rollkragen erinnern stark an einen Style, den Meghan im Januar bei einem Termin getragen hatte: Zu einem langärmeligen Pullover hatte die Mutter des kleinen Archie einen passenden High-Waist-Rock im gleichen Look getragen.

Getty Images Sophie Wessex im Februar 2020

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2020

Getty Images Sophie Wessex im Februar 2020

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan bei ihrem Besuch im Brinsworth House am 18. Dezember 2018



