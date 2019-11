Sie hat Kylie Jenner (22) vom Thron gestoßen: Seit einigen Jahren gilt Herzogin Meghan (38) als absolute Stilikone unter den Royals. Nun hat sich die Ehefrau von Prinz Harry (35) auch im internationalen Vergleich als modisches Vorbild hervorgetan. Bei dem jährlichen "Year in Fashion"-Bericht mauserte sich die Herzogin von Sussex jetzt in einer Kategorie an die Spitze: Meghan belegte den ersten Platz der einfluss-reichsten Mode-Influencerin 2019!

Im vergangenen Jahr reihte sich die 38-Jährige als nicht gerade typische Influencerin auf den dritten Platz ein – während der Keeping up with the Kardashians-Star noch das Fashion-Treppchen anführte. Doch seit Kurzem ist Meghan die unangefochtene Mode-Influencerin: Die Mode-Suchmaschine Lyst hat in den vergangenen zwölf Monaten die Suchanfragen, Seitenbesuche und Absatzzahlen von sechs Millionen Modeartikeln aus über 12.000 Online-Shops analysiert. Dabei erregten die Outfits der Mama von Archie Harrison durchschnittlich 216 Prozent mehr Aufmerksamkeit als Anfragen nach ähnlichen Onlineartikeln.

Schwippschwägerin Herzogin Kate schaffte es in diesem Ranking nicht mal in die Top 10. Das liegt eventuell daran, dass die beiden Royal-Ladys nicht unterschiedlicher sein könnten. So bevorzugt Kate meist eher klassische Mode, während Meghan mit ihren Looks oftmals einen neuen Trend setzt.

Getty Images Kylie Jenner bei den Grammy Awards 2019

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019

Getty Images Herzogin Kate in London, November 2019

