Was geschieht bloß mit Madonna in diesen Tagen? Momentan sind unzählige Schlagzeilen über die Pop-Ikone im Umlauf – und zwar meist besorgniserregende News! Seit Dezember sagt die 61-Jährige ein Konzert nach dem nächsten ab. Im Februar war das Urgestein der Musikbranche sogar mitten auf der Bühne während eines Gigs in Tränen ausgebrochen. Was mit der US-Amerikanerin genau los ist, ist noch immer nicht bekannt – dafür sind nun neue Aufnahmen von der Entertainerin aufgetaucht!

Aktuelle Paparazzi-Pics zeigen Madonna (61) und ihren Toyboy Ahlamalik Williams nach ihrem jüngsten Auftritt im Le Grand Rex in Paris. Ein Detail der Fotos dürfte unter den Fans der "4 Minutes"-Interpretin erneut Sorge auslösen, denn: Die Blondine lief mit einem Stock als Gehhilfe! Weshalb sie auf eine Stütze angewiesen ist, gab sie nicht bekannt. Fest steht aber, dass auch ihr Partner ihr eine Hilfe war – der 26-Jährige nahm seine Freundin behutsam an der Hand und stützte sie ebenfalls.

Etwas anderes fällt an den Bildern immerhin doch positiv auf: Madonna strahlte trotz kürzlicher Dramen bis über beide Ohren – es scheint, dass sich die Sängerin, die als Kämpfernatur bekannt ist, schon wieder von dem kürzlichen Tief erholt hat. Nun bleibt abzuwarten, ob sich die Königin des Pop noch zu ihrem möglichen körperlichen Leid äußert.

KCS Presse / MEGA Madinnna und Ahlamalik Williams

KCS Presse / MEGA Madonna, Musikerin

KCS Presse / MEGA Madonna und Ahlamalik Williams

