Britney Spears (38) ist gar nicht happy über den Entschluss des Familiengerichts! Die Sängerin hatte sich mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (41) bis zum vergangenen Jahr das Sorgerecht für ihre beiden gemeinsamen Kinder, Sean Preston (14) und Jayden James (13), zu gleichen Teilen geteilt. Nach einer neuen Regelung wurde das Verhältnis allerdings dann zugunsten des Vaters auf 70 und 30 Prozent verschoben. Diese Neuerung stößt der Musikerin sauer auf!

Britney sei laut einer Quelle von Us Weekly wütend, dass sie ihre Söhne nicht mehr so oft wie früher sehen könne. Auch das Verhältnis zu ihrem Vater Jamie (67) hätte sich seitdem abgekühlt. Denn die neue Sorgerechtsregelung war die Folge einer angeblichen körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 67-Jährigen und Sean Preston. Danach hatte Kevin eine einstweilige Verfügung gegen den Opa seiner Kinder erwirkt. "Britney verbringt keine Zeit mit ihrem Vater und ist nach wie vor sehr verärgert, dass sie die Jungs nicht mehr so oft hat wie in der Vergangenheit", schilderte der Insider.

Im vergangenen September wurde auch die Vormundschaft für Britney noch mal vor Gericht gebracht. So hatte ihre Mutter Lynne die Verantwortung von ihrem Ex-Mann Jamie übernehmen wollen, die er bereits seit einigen Jahren innehat. In ihren Augen hatte er keine gute Arbeit geleistet. Doch der Richter hatte sich gegen eine Änderung entschieden.

Getty Images Sean Preston und Jayden James Federline mit ihrer Mama Britney Spears im April 2013

RG / SMX / Splash News Kevin Federline, DJ

RS-Jack/x17online.com/ActionPress Jamie und Britney Spears in Calabasas, April 2013



