Wie sehr setzen Joachim Llambis (55) harte Worte Laura Müller (19) zu? Dass der Let's Dance-Juror nie ein Blatt vor den Mund nimmt, ist kein Geheimnis. Das hat auch die blutjunge Freundin von Schlagerstar Michael Wendler (47) bereits zu spüren bekommen. Besonders über ihre allererste Performance bei dem Tanz-Wettkampf urteilte das Show-Urgestein hart. Doch wie geht Laura damit um – lässt sie sich von Llambis Kritik unterkriegen?

Promiflash traf die Influencerin nach der gestrigen Show und hat mal bei ihr nachgefragt. "Natürlich ist man auf gewisse Weise verunsichert, wenn es nicht so schön startet, dass man besser wird oder vielleicht auch schlechter", gab Laura daraufhin zu. Doch was tut sie gegen diese Unsicherheit? "Man versucht, alles auszuschalten und ich habe versucht, mich nur auf den Tanz zu fokussieren", erklärte sie.

Das ist ihr offensichtlich gelungen! Bei ihrem Wiener Walzer zu dem Hit "You Don't Own Me" war eine deutliche Steigerung zu sehen: Elegant und selbstbewusst fegte sie an der Seite von Profi-Tänzer Christian Polanc (41) übers Parkett. "Da war deutlich mehr Progression drin, mehr Bewegung, auch wenn die Fußarbeit komplett falsch war", konnte sich Llambi dennoch eine kleine Spitze nicht verkneifen. Am Ende ergatterte Laura 20 Punkte – sechs mehr als bei ihrem ersten Tanz.

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de