Nun äußert auch er sich zu der zuckersüßen Neuigkeit! Vor wenigen Tagen teilte Sängerin Katy Perry (35) ihren Fans eine niedliche Nachricht mit: Sie und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) erwarten ihr erstes Kind. Während sich die werdende Mama schon ausführlich zu ihrer Schwangerschaft geäußert hat, hielt sich der Bald-Papa noch zurück – bis jetzt: Im Netz gab Orlando nun auch ein Statement zu seinem baldigen Vater-Glück ab!

Via Instagram äußerte sich der 43-Jährige jetzt ziemlich simpel zu den Baby-News. "Meine Babys blühen", betitelte der Schauspieler ein Bild seiner Verlobten, das sie in einem bunten Kleid mit deutlichem Babybauch zeigt. Seinen Beitrag schmückte Orlando noch mit einem roten Herz-Emoji, was seine aktuelle Gefühlslage wohl nicht besser beschreiben könnte.

Vor allem die Sängerin ist happy über ihr Schwanger-Outing – auf Twitter verriet sie auch warum: "Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich meinen Bauch nicht mehr einziehen muss oder dass ich immer eine große Tasche dabei haben muss!" Katy sei vor der Verkündung ihrer anderen Umstände ziemlich nervös gewesen, freue sich aber über die ganze Liebe und Unterstützung ihrer Fans.

Anzeige

Getty Images Katy Perry im März 2020

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de