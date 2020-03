Katy Perry (35) kann ihre Schwangerschaft endlich ganz entspannt genießen! Am Donnerstagmorgen hatte die Musikerin die süßen Neuigkeiten in ihrem aktuellsten Musikvideo verkündet: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (43) erwartet sie ihren ersten Nachwuchs! Schon in den vergangenen Wochen hatten die Fans der Sängerin die besonderen Umstände immer wieder vermutet – schließlich hatte Katy ständig weite Kleider getragen oder ihren Bauch mit anderen Hilfsmitteln verborgen. Umso glücklicher ist die 35-Jährige jetzt, da das Versteckspiel ein Ende hat!

Via Twitter richtete sich die US-Amerikanerin kurz nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft an ihre Fans. Erleichtert erklärte sie: "Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich meinen Bauch nicht mehr einziehen muss!" In einem weiteren Tweet fügte sie hinzu: "Oder dass ich immer eine große Tasche dabei haben muss!" Die Blondine gestand ihrer Community zudem, vor der Verkündung ihrer Baby-News ziemlich nervös gewesen zu sein: "Ich habe aber noch nie so viel Liebe und Unterstützung gespürt, es ist überwältigend!"

In einem Interview verriet Katy außerdem bereits, ob die Schwangerschaft geplant gewesen sei: "Also, es war auf jeden Fall kein Unfall!" Die werdende Mama versicherte weiter, sie und auch ihr Bald-Ehemann würden sich total auf den Nachwuchs freuen.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Mr Photoman / SplashNews.com Katy Perry im Februar 2020 in Los Angeles

Musikvideo: "Katy Perry" mit "Never Worn White" Katy Perry in dem Musikvideo zu "Never Worn White"



