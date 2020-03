Mit ihrer Bekanntgabe zum Austritt aus der royalen Familie haben Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) ihre Fans überrascht. Wie gemunkelt wird, war die Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, nicht leicht. Doch um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wollen vermeintliche Betrüger Profit aus dem Rücktritt der beiden schlagen. Viele Fans fallen auf das angeblich unseriöse Angebot hinein. Oder steckt das königliche Pärchen vielleicht doch dahinter?

Wie The Sun bekannt gab, existiert eine Website, die vorgibt, von Harry und Meghan persönlich geführt zu werden. Nachdem man sich registriert hat, habe man Zugriff auf einen Meghan-Shop, einen Blog und einen exklusiven Mitgliedsbereich. "Meghan Online ist unser Auftritt im Internet, um die Arbeit, Produkte und Leistungen von Meghan Markle zu fördern, in ihrer Rolle als Mutter, Ehefrau und Bürgerin der Welt", heißt es unter anderem.

Berichten zufolge, lassen sich einige Fans der Sussex-Royals auf die Seite ein. So schreibt ein Twitter-User: "Haben Harry und Meghan die Erlaubnis, Windsor-Artikel zu verkaufen, um ihre Website zu pushen?" Ein anderer Nutzer ist entsetzt, dass sich die Seite nur auf die Herzogin bezieht: "Ein 'Meghan Online'-Store ohne Harry? Drückt sie ihn wirklich in den Hintergrund? Wow. Und er läuft blind und dumm in die Sache hinein." Laut The Sun-Recherchen lasse sich jedoch in den Geschäftsbedingungen keine Verbindung zu den Sussexes herstellen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Wellington, Neuseeland

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf einem Termin in Windsor

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2019



