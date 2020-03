Ein sexy Bild im mega-knappen Bikini mit Folgen. Vor ein paar Tagen teilte Kylie Jenner (22) ein Bild von sich aus ihrem Bahamas-Urlaub, das ihre Kurven in Szene setzte. Allerdings warfen ihre Follower auf ein ganz anderes Detail ein Auge: Ihre Zehen! In einigen User-Kommentaren hieß es ihre Füße seien "hässlich" und "deformiert". Jetzt bietet der Sprössling des Kardashian-Jenner-Clans den Hatern Paroli!

"Meine Zehen sind so berühmt, wir sollten ihnen mittlerweile echt Namen geben", scherzt die Make-up-Mogulin in ihrer Instagram-Story. Überraschenderweise beginnen die Namen nicht wie so viele in ihrer Familie mit einem "K", sondern mit einem "T". Dabei wurden ihre beiden großen Zehen zu Männern, während die Kleinen zu Mädchen wurden. Im Endeffekt heißen sie jetzt: Tess, Teague, Tia, Trix, Toby, Tony Tahnee, Tasha, Talia und Tina.

Anschließend erklärte die Influencerin auch, warum ihre Zehen so "merkwürdig" aussähen: Sie habe sie sich während ihrer Schulzeit vereinzelt gebrochen. "Dann ist es einfach so abgeheilt, wie es abheilen wollte. Wenn ich den kleinen Kerl jetzt anspanne, dann steht er einfach merkwürdig ab", offenbarte die Mutter ihren Fans und Hatern.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners benannte Zehen im März 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Anastasia Karanikolaou im März 2020

Getty Images Kylie Jenner bei der Golden Globes Afterparty in Beverly Hills im Januar 2016



