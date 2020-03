Kim Kardashian (39) lebt im Luxus – und kann es sich auch leisten. Der Keeping up with the Kardashians-Star legt dabei ganz viel Wert auf Exklusivität und Glamour. So trägt die Unternehmerin nur die teuerste und aktuellste Designer-Mode. Vor wenigen Tagen überraschte die Frau von Kanye West (42) allerdings mit einem für ihre Begriffe uralten Fashion-Accessoire: Kim trug nach langer Zeit eine sieben Jahre alte Handtasche – denn die hat einen ganz besonderen Wert!

Am Dienstag erwischten Paparazzi die 39-Jährige vor einem Luxus-Hotel in Paris. Dabei trug das Stylechamäleon ziemlich auffällige Tasche: Eine eigens für sie angefertigte Hermes Birkin Bag, die ihr Kanye bereits 2013 zu Weihnachten geschenkt hatte. Wie Daily Mail berichtet, soll das gute Stück damals eine beachtliche Summe gekostet haben. Der genaue Wert des Shoppers ist zwar nicht bekannt, dürfte aber um die 14.300 Euro liegen.

Doch das war nicht der einzige Hingucker bei der vierfachen Mama. Neben ihrer äußerst stylishen Outfit-Kombi aus Lederhose und Lederbluse, setzte Kim auf einen ebenso lässigen Haar-Look: Sie ließ ihre lange Mähne in coole Braids flechten.

KCS Presse / MEGA Kim Kardashian, Unternehmerin

New Media Images / SplashNews.com Kim Kardashian in Paris, März 2020

KCS Presse / MEGA Kim Kardashian in Paris 2020

