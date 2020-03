Wer hätte das gedacht – es gibt tatsächlich Fakten über Sarah (28) und Dominic Harrison (28), die selbst ihre treuen Abonnenten noch nicht kannten! Immerhin teilen die Web-Stars ausnahmslos jedes Detail aus ihrem Privatleben. Die Community erfuhr, wann die Influencerin die Pille abgesetzt und mit ihrem Mann ihr zweites Baby gezeugt hat. Während der Namensfindung für Mia Rose' (2) Geschwisterkind ist dem Paar doch glatt eine Neuigkeit über den Zweifach-Papa in spe rausgerutscht!

In ihrem neuen YouTube-Video diskutieren Sarah und Dominic, ob ihr ungeborener Spross einen Zweitnamen bekommen soll – und siehe da: Auch Domi hat einen, der bisher der Öffentlichkeit nicht bekannt war! "Ich glaube, das weiß gar niemand, gell?", lacht Sarah. "Das wird auch keiner erfahren", weigert sich der Videoproduzent zunächst, seine Follower aufzuklären. Also nimmt seine Göttergattin die Verkündung in die Hand: "Er heißt Dominic Emanuel Harrison. Voll süß, gell? Deswegen könnte man ja darüber nachdenken, ob ein Junge nicht auch einen Zweitnamen bekommt."

Ihr Partner ist allerdings anderer Meinung: "Ich bin dafür, dass wenn es ein Mädchen wird, sie auch einen zweiten Namen bekommt", meint Dominic. "Und wenn es ein Junge wird?", fragt Sarah. "Der hat Pech gehabt", scherzt der Sportler. Bleibt also abzuwarten, wie dieses Namens-Wirrwarr ausgeht. Aktuell wissen die werdenden Zweifach-Eltern nicht einmal, ob in Mamas Bauch ein Sohn oder eine weitere Tochter heranwächst.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Influencer

YouTube / Team Harrison Sarah und Dominic Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Web-Star



