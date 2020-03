Wie steht es um den Beziehungsstatus von Kaffeebauer Tom? Im vergangenen Jahr wollte sich der rheinländische Auswanderer bei Bauer sucht Frau International endlich verlieben. Doch das Schicksal hatte offenbar andere Pläne: Trotz seiner drei Besucherinnen in Costa Rica blieb Tom am Ende allein zurück. Ob sich inzwischen etwas an seinem Single-Dasein geändert hat? Gegenüber Promiflash gibt der 59-Jährige ein Liebes-Update.

Tatsächlich schreitet der gelernte Klavierbauer noch immer solo durchs Leben. "Was die Frauen betrifft, so bin ich immer noch Single", verrät Tom. Dabei sei er noch immer offen für eine neue Liaison – und hat nichts unversucht gelassen: "Ich habe mehrere Damen eingeladen, mich zu besuchen, bisher ist aber noch keine erschienen." Vorerst genieße er daher gezwungenermaßen das Leben als Junggeselle.

Ein romantisches Happy End lässt also auch weiterhin auf sich warten. Bis es so weit ist, kümmert sich Tom um seine neue Leidenschaft: den Anbau von Pfeffer! "Das eine oder andere Mal wurde mir in meinem Leben empfohlen, dahin zu gehen, wo der Pfeffer wächst. Vielen Dank für den Vorschlag. Hätte ich früher drauf hören sollen", scherzt der Hobby-Reiter. "Bisher war mir nicht bewusst, dass ich bereits mehrere Jahre dort lebe: Costa Rica."

TVNOW Bauer Tom aus Costa Rica mit Gabriele, Siglinde und Joyce

RTL Bauer Tom aus Costa Rica

Sonstige "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Tom im März 2020



