Michael Wendler (47) und Laura Müllers (19) neues Liebesnest wirft Fragen auf! Damit seine Vergangenheit nicht länger einen Schatten auf seine neue Beziehung mit der 19-Jährigen wirft, hat der Schlagerstar kürzlich eine neue Villa in Cape Coral erworben: eine zunächst renovierungsbedürftige, deutlich kleinere Bleibe als ihr bisheriges Zuhause. In ihrer Online-Doku ist zu sehen, wie das Mehrgenerationenpaar das neue Heim nach Belieben herrichtet. Fans sind jetzt aber auf eine verdächtige Ferienhaus-Anzeige gestoßen: Ein in Cape Coral angebotenes Objekt gleicht dem neuen Heim von Michael und Laura bis aufs kleinste Detail! Vermieten die beiden ihr Domizil etwa?

Die Website Coral Villa bietet "Luxusvillen in Florida" zur Miete an. Eine davon wurde unter dem Namen Villa White Pelican eingestellt – buchbar für den stolzen Preis von rund 1.200 Euro die Woche. Auffällig ist: Die Immobilie ist mit lauter Möbelstücken gespickt, die aufmerksamen Fans aus der neusten Folge von "Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika" bekannt vorkommen dürften! Darunter ein graues samtenes Boxspringbrett, ein Sideboard in Chrom-Optik, weiße Ledersofas, gläserne Nachttische mit Spiegelflächen und eine grau-weiß bemalte, glitzernde Leinwand, die der Musiker und seine Partnerin eigens ausgewählt haben. Auch Stücke aus der alten Wendler-Villa finden sich in der zur Miete angebotenen Unterkunft wieder: ein Satz cremefarbene Barhocker sowie der gleiche Toaster. In der Doku sieht man das Playboy-Model in einer Interview-Situation sogar schon in derselben Einrichtung sitzen.

Ein weiterer Hinweis ist der offenbar identische Außenbereich. Der schicke Flachbau aus der Anzeige ist offenbar genauso wie die neuste Errungenschaft des Wendlers geschnitten – und außerdem ebenfalls weiß gestrichen! In der Doku ist das Paar sogar bei dem Anstrich zu sehen. Die Lage des Domizils – direkt am künstlich angelegten See – passt ebenfalls. Ebenso wie der Pool, das Poolhäuschen und der hölzerne Steg.

Sogar der Zeitpunkt würde funktionieren: Michael und Laura befinden sich aufgrund der Let's Dance-Teilnahme der Influencerin nämlich gerade in Deutschland – womit ihr Zuhause in den Staaten leerstehen dürfte. Laut der Website ist auch die Villa White Pelican momentan buchbar. Komisch ist nur: Das Ferienhaus ist in den kommenden Monaten fast durchgängig verfügbar!

Alle Folgen von "Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika" nur bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller in Florida

Anzeige

TVNOW Laura Müller vor ihrem neuen Haus

Anzeige

TVNOW Laura Müller und Michael Wendler streichen ihr neues Haus

Getty Images Christian Polanc und Laura Müller bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de