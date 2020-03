War Der Bachelor für Sebastian Preuss (29) der Beginn einer TV-Karriere? Am Mittwoch flimmerte die letzte Folge der beliebten Kuppelshow über die Bildschirme. Seine große Liebe hatte der Münchner in dem Format jedoch nicht gefunden. Keine der 22 Kandidatinnen passte zu den Vorstellungen des Rosenkavaliers, der behauptet hatte, die Mutter seiner zukünftigen Kinder zu suchen. Jetzt verrät der gelernte Maler, was er nach der Show mit seinem Leben vorhat.

"Mein Betrieb ist mein Leben. Den habe ich, seit ich 22 Jahre alt bin. Den würde ich auf keinen Fall aufgeben", erzählt der 29-Jährige in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Obwohl er seinem Malergeschäft erst einmal seine vollste Aufmerksamkeit widme, schließe er eine Rückkehr ins Fernsehen nicht aus: "Was ich mir durchaus vorstellen könnte, wäre 'Let’s Dance'."

Sebastian hat aber noch andere Pläne: "Ich setze mich für Jugendliche ein, die eine Bewährungsstrafe erhalten haben. Das ist ein Projekt der katholischen Jugendfürsorge." Zudem möchte er sich weiter auf das Kickboxen konzentrieren und wieder einen Wettkampf bestreiten. 2018 und 2019 ergatterte Basti sogar den WKU-Weltmeistertitel in der 90-Kilo-Klasse.

ActionPress Sebastian Preuss im Juli 2018 in Eichenried, Bayern

TVNOW / Arya Shirazi Sebastian Preuss

ActionPress Sebastian Preuss bei einem Boxkampf im Juni 2019

