Der Funke ist also doch wieder übergesprungen! Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) galten einst als Traumpaar – gekrönt wurde die Liebe 2018 mit der Geburt der Tochter Stormi Webster (2). Umso überraschender kam die Nachricht, die im Oktober die Runde machte: Die Eltern des Mädchens haben sich getrennt. In der vergangenen Zeit wurden immer wieder Gerüchte laut, dass sich das Ex-Paar erneut annähern soll. Offenbar war an diesen Spekulationen auch etwas dran: Kylie und Travis sind angeblich wieder verliebt!

Diese News veröffentlichte jetzt TMZ. Insider aus dem Umfeld der Superstars behaupteten nun, dass die beiden wieder in einem romantischen Verhältnis stehen würden. Zwar seien sie noch nicht bereit, dem Ganzen einen Namen zu geben, allerdings sollen die beiden wieder unter einem Dach schlafen und niemand anderen daten. Zwischen dem Duo soll sogar schon seit einigen Wochen etwas laufen.

Weiter verrieten die Quellen, dass Kylie und Travis die Zeit ohneeinander gutgetan haben soll, weil sie ein wenig Abstand gebraucht hätten. Das erklärte zuvor bereits ein anderer Informant gegenüber Hollywood Life: "Kylie fühlt sich wohler, mit Travis ohne zusätzliches Gepäck wieder in einem romantischen Verhältnis zu stehen. Und seitdem sie beschlossen haben, wieder mehr miteinander abzuhängen, ist Travis Feuer und Flamme, weil er sie liebt und sie ihn liebt." Sie wollten ihre Gefühle nicht definieren, weil es ihnen nur Kopfschmerzen bereiten würde, die sie nicht wollen oder brauchen.

Image Press Agency / MEGA Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2020

Getty Images Travis Scott, Rapper



