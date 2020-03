Zum Feiertag darf's auch mal ein dicker Fremd-Knutscher sein! Janina Uhse (30) sorgte im Oktober vergangenen Jahres für eine echte Überraschung: Sie verriet, dass sie still und heimlich ihren Partner geheiratet hat. Nach wie vor dürfte die einstige GZSZ-Darstellerin also wohl noch voll und ganz im Hochzeitshimmel schweben. Kuss-Fotos von Janina gab es nun aber mit einer ganz anderen Person: Die Brünette knutschte zum Weltfrauentag am Sonntag Schauspiel-Kollegin Laura Osswald (38) ab!

Was für ein süßes Posting zum Ehrentag des weiblichen Geschlechts! Auf Instagram teilte die Brünette den niedlichen Freundinnen-Schnappschuss. Im Sonnenschein drückt Janina der Verliebt in Berlin-Darstellerin einen Schmatzer auf den Mund. Dazu schrieb sie: "Guten Freundinnen gibt man ein Küsschen. Happy Laura Day!! Und allen anderen wundervollen Frauen da draußen einen Knaller-Weltfrauentag." Abschließend rief die 30-Jährige die Damen dazu auf, einander mehr zu unterstützen.

Mit Laura feierte Janina aber nicht nur den Weltfrauentag – sondern auch gleichzeitig den 38. Geburtstag der Blondine. Für die herzlichen Glückwünsche bedankte sich das Geburtstagskind auch direkt unter dem lieben Beitrag: "Ahhhh.... SWEET!", freute sich die Münchnerin.

