Janina Uhse (30) ist völlig überwältigt! Mit dieser Nachricht hätten die Follower der Schauspielerin ganz sicher nicht gerechnet: Die "Der Vorname"-Darstellerin hat am 5. Oktober ganz überraschend ihren Partner geheiratet. Neben vielen Promis gratulierten auch zahlreiche User der 30-Jährigen zu ihrem Liebesglück. Nun meldete sich Janina erneut bei ihren Fans: Sie bedankte sich für die Glückwünsche und sprach über ihren Hochzeitstag!

"Ich habe geheiratet – verrückt! Über ein Jahr Planung liegen hinter mir und letztes Wochenende ist es dann passiert", mit diesen Worten begann der Ex-GZSZ-Star seine Instagram-Story wenige Stunden nach Bekanntgabe der News. Ihre Hochzeit sei ein Traum gewesen und sie hätte es sich nicht schöner vorstellen können. "Es war wirklich der emotionalste Tag in meinem Leben. Ich glaube, ich habe selten so sehr geheult", fasste die Food-Bloggerin das romantische Ereignis zusammen. Sie habe alle ihre Herzensmenschen auf einem Haufen gehabt und der Tag sei unvergesslich gewesen. "Aus diesem Grund habe ich mich auch zehn Tage nicht gemeldet, weil ich das ganz intensiv genießen wollte", entschuldigte sie sich für ihre vorübergehende Social-Media-Abstinenz.

Ob bald nun auch Nachwuchs bei Janina unterwegs sein wird? Zumindest ist es bei ihr nicht ausgeschlossen: "Ich konnte mir das schon immer vorstellen. Ich möchte unbedingt Mama werden und am liebsten Zweifach-Mama. Ich finde die Vorstellung ganz, ganz toll", verriet sie gegenüber Bunte im Februar 2019. Sie habe sogar schon einen Mädchennamen im Kopf.

Getty Images Janina Uhse auf der Premiere von "Der Vorname" in München, 2018

Anzeige

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Schauspielerin

Anzeige

Thomas Lohnes / Getty Images Schauspielerin Janina Uhse beim Tribute to Bambi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de