Orlando Bloom (43) hat schon lange davon geträumt, wieder Papa zu werden und seine Familie zu vergrößern – genau wie seine Ex-Frau Miranda Kerr (36)! Von 2010 bis 2013 waren der Schauspieler und das Model miteinander verheiratet. Aus ihrer Ehe ging der neunjährige Flynn (9) hervor, für den sie sich das Sorgerecht teilen. Mittlerweile sind die beiden wieder neu vergeben: Während der 43-Jährige mit Katy Perry (35) verlobt ist, hat Miranda in Evan Spiegel (29) ihre große Liebe gefunden. Seit Kurzem ist bekannt, dass Orlando und Katy ein Kind erwarten – und damit geht für ihn ein großer Wunsch in Erfüllung!

"Orlando hat mitbekommen, wie Miranda ihre Familie vergrößert und Kinder bekommt. Er hat immer davon geträumt, das auch so zu machen", verriet ein Insider jetzt gegenüber Us Weekly. Die Laufsteg-Schönheit legte seit ihrer Trennung in Sachen Familienplanung ordentlich vor: Söhnchen Hart wird demnächst zwei und ihr drittes Kind Myles kam vor vier Monaten zur Welt. Dass die "Never Worn White"-Interpretin nun schwanger ist, dürfte für den Hollywood-Star also eine besonders schöne Nachricht sein: "Katy wollte Mama werden und Orlando wollte mehr Kids", fasste die Quelle schließlich zusammen.

Die Verkündung von Katys Schwangerschaft war zudem besonders spektakulär: In ihrem neuen Musikvideo zeigt sich der Bühnenstar in einem weißen Kleid und streichelt am Ende des Clips ihre gewachsene Körpermitte. Dass das Baby von den beiden geplant war, stellte sie zudem bereits in einem SiriusXM-Interview klar: "Also, es war auf jeden Fall kein Unfall!"

Anzeige

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr im November 2016

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de