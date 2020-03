Emotionale Achterbahn bei Amanda Bynes (33)! Erst vor drei Wochen hatte die einstige Disney-Bekanntheit mit einer frohen Botschaft für große Überraschung gesorgt: Nach ihrer besorgniserregenden Drogen-Vergangenheit wollte sie mit ihrer Verlobung einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Umso erschütternder ist diese wenige Stunden alte Meldung: Die Liebe zu Paul Michael ist schon wieder zerbrochen! Wie es Amanda bei dem Hin und Her wohl geht?

Wie ein Insider im Interview mit Us Weekly jetzt offenbarte, setze der 33-Jährigen die Trennung von ihrem Verlobten extrem zu: "Amanda ist darüber wirklich enttäuscht und nimmt es überhaupt nicht gut auf", will die Quelle wissen. Außerdem sei der Wunsch nach einem Ende der Beziehung auch nicht von der Ex-Serien-Bekanntheit ausgegangen: "Paul erkannte, dass die Beziehung aufgrund der Hindernisse der Vormundschaft einfach nicht weitergehen konnte, zumal Amanda in einer Entzugseinrichtung leben muss."

Obwohl Paul Amanda mit seiner Entscheidung offensichtlich das Herz gebrochen hat, fließe von seiner Seite aus absolut kein böses Blut: "Ich liebe sie trotzdem, sie ist meine beste Freundin", erklärte der Verflossene der Nickelodeon-Darstellerin. Ob Amanda ihren Ex ebenfalls noch als guten Freund betrachtet, bleibt fraglich...

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes, 2019

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes, Serien-Bekanntheit

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes, Filmstar



