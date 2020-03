Sara Kulka (29) präsentiert sich so, wie Gott sie schuf! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist überglückliche Mutter von zwei Töchtern und hat sich mittlerweile zu einer richtigen Mami-Bloggerin gemausert. Regelmäßig unterhält sie ihre Follower mit witzigen und niedlichen Schnappschüssen ihrer Kids Matilda und Annabel. Aber Sara ist eben nicht nur Mutter, sondern auch Frau. Deshalb veröffentlichte das Model anlässlich des Internationalen Frauentags ein besonders heißes Pic von sich!

Auf ihrem neuen Instagram-Foto posiert die Blondine komplett nackt vor einem Fenster – nur mit einer Hand bedeckt sie ihre Brüste. "Frausein bedeutet für mich, das Glück spüren zu können, als Mutter für jemanden da zu sein, aber es bedeutet für mich auch, eben nicht nur Mutter zu sein, sondern in erster Linie Frau zu sein, und dafür bin ich dankbar." Sara offenbarte, sich mit jedem Jahr wohler in ihrem Körper zu fühlen. Den Weltfrauentag nutzte die Influencerin aber auch dazu, eine weitere Botschaft zu verbreiten: "Noch dankbarer bin ich in einer Zeit zu leben, in der Frauen sich Stück für Stück endlich die Gleichberechtigung zu Männern erkämpfen."

Mit diesen Worten sprach die 29-Jährige den Userinnen und auch Usern offenbar aus der Seele. Nach wenigen Stunden hatte sie für das Bild und die Message bereits über 12.000 "Gefällt mir"-Angaben bekommen – und damit bereits mehr als für ihre letzten Beiträge. Wie gefällt euch der Post? Stimmt ab!

Sara Kulka mit ihren Töchtern

Model Sara Kulka

Sara Kulka mit ihren beiden Töchtern



