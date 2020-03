Christin Kaeber kann endlich aufatmen: Das Baby der ehemaligen Survivor-Teilnehmerin hat das Licht der Welt erblickt! Immer wieder hatten Christins Fans in den vergangenen Wochen wissen wollen, wann denn nun die Geburt anstehe – doch der Nachwuchs ließ auf sich warten. Und zuletzt wurde die werdende Mama selbst schon ganz unruhig. Jetzt hat das Ausharren allerdings ein Ende: Am vergangenen Freitag konnte Christin ihren Mini-Schatz erstmals in die Arme schließen.

Mit einem ersten Schnappschuss auf Instagram verkündete die frischgebackene Mami stolz ihr Familienglück. "Hallo Welt", schrieb sie zu dem Schnappschuss von ihrer Tochter, der bisher nur ihren kleinen Fuß zeigt. Außerdem verriet Christin: Ihr Töchterchen ist am 6. März geboren worden. "Der Tag, der unser Leben verändert und uns mit Liebe komplett überflutet hat", schwärmte die Schwester von Liz Kaeber (27) weiter.

Weil ihr Sprössling sich lange Zeit nicht von selbst auf den Weg machen wollte, musste die Geburt am Freitag eingeleitet werden – offensichtlich erfolgreich! Auch Papa Leons kann sein Glück kaum fassen: "Das größte Wunder der Welt", kommentierte er das gleiche Foto auf seinem Insta-Profil.

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Baby kurz nach der Geburt im März 2020

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de