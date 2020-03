Justin Bieber (26) kann sich offenbar in allen Situationen auf die Unterstützung seiner Frau Hailey (23) verlassen. Zum Valentinstag brachte der kanadische Sänger sein fünftes Studioalbum namens "Changes" heraus – darauf widmete er seiner Liebsten einige Songs. Und nun will Justin ab Mai mit dieser Platte für vier Monate auf große Nordamerika-Tour gehen. Nach dreijährigen Pause wird dies seine erste Konzertreise als verheirateter Mann sein. Dabei kann Justin auf den Beistand seiner Frau zählen: Hailey wird ihn bei seinen Auftritten begleiten.

"Justin steckt mittendrin in den Vorbereitungen und ist sehr aufgeregt", plauderte nun ein Insider gegenüber Hollywood Life aus. Hailey gebe ihm für die Tour die nötige Unterstützung und Stabilität. Er habe vollstes Vertrauen, dass es mit ihr an seiner Seite die beste Konzertreise aller Zeiten werde. "Er geht mit einem starken Verstand und einer gesunden Denkweise an die Sache heran und daran hat Hailey einen großen Anteil", erklärte die Quelle weiter.

Während seiner letzten Tour, die von 2016 bis 2017 lief, musste der "Baby"-Interpret einige Shows wegen Depressionen und Erschöpfung absagen. Nun fühle er sich mit Hailey an seiner Seite wieder besser. "Auch wenn er weiß, dass die Tour ihm viel abverlangen wird, fühlt er sich mental, emotional und physisch in der Lage, wieder auf Tour zu gehen und seine ganzen Fans wiederzusehen", fasste der Insider zusammen.

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020 in Hollywood

Instagram / haileybieber Justin Bieber und seine Frau Hailey

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber am Silvesterabend 2019



