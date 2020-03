Ob Demi Lovato (27) bisexuell ist, wurde in der Vergangenheit schon oft diskutiert. Erst zu Beginn des Jahres offenbarte die Sängerin, dass sie ihre sexuelle Orientierung nicht festlegen möchte. Sie sei sich nicht sicher, ob sie ihre Zukunft mit einem Mann oder einer Frau verbringen wolle. Um das Feuer noch etwas anzuheizen, gesteht der ehemalige Disney-Star jetzt: Sie würde gerne mit Sängerin Rihanna (32) rummachen.

In einem älteren Interview in der The Ellen Show hat die 27-Jährige bereits verraten, dass sie Rihanna sehr mag. Ellen (62) hat nun nachgehakt, ob sich die "Umbrella"-Sängerin bei Demi gemeldet hat. "Nein, hat sie nicht. Aber das ist ok, sie ist Rihanna", gesteht sie. Doch dann plauderte die "I Love Me"-Interpretin aus: "Also, ich will nur rummachen, ok? Ich meine, wir können auch einen Song zusammen machen. Vielleicht machen wir in dem Musikvideo rum. Ich weiß auch nicht!"

Ellen sagte daraufhin ganz cool: "Weißt du was? Vielleicht wird sie dich jetzt anrufen!" Demi sei momentan allerdings gerne Single – sie verbringe aktuell ihre Samstagabende sogar gerne alleine zu Hause.

Getty Images Demi Lovato beim Teen Vogue Summit 2019

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Demi Lovato, Musikerin

