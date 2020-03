Demi Lovato (27) sorgt für musikalischen Nachschub! 2008 gelang der Sängerin mit ihrer Rolle in der Disney-Serie "Camp Rock" der internationale Durchbruch. Im Sommer 2018 zog sie sich nach einer Drogenüberdosis aus dem Rampenlicht zurück – nun ist die 27-Jährige voller Power zurück. Beim diesjährigen Super Bowl begeisterte die "Sober"-Interpretin bereits mit ihrer Performance der US-Nationalhymne. Jetzt teilt Demi eine besondere Neuigkeit für ihre Fans: Am kommenden Freitag erscheint ihre neue Single!

2017 hat sie ihr bis dato letztes Studioalbum "Tell Me You Love Me" veröffentlicht. Jetzt verkündet sie ihren Followern auf Instagram: "Konnte es nicht länger geheim halten." Die Rede ist von ihrer Single "I Love Me", die am 6. März auf den Markt kommt. Weitere Details zum Lied hat Demi für sich behalten.

Ihre Fans fiebern dem Release begeistert entgegen: "Ich habe so lange gewartet – endlich!", lautet nur einer der zahlreichen User-Kommentare unter dem Beitrag. Freut ihr euch auch auf den Song? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Getty Images Demi Lovato im Januar 2020

Getty Images Demi Lovato im Februar 2020

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Februar 2020

