Katy Perry (35) bereitet sich auf ihre neue Mutterrolle vor! Die Sängerin ist aktuell schwanger mit ihrem ersten Kind und hat inzwischen schon einen ganz schön runden Bauch. Nichtsdestotrotz hielt der sie am Sonntag nicht davon ab, bei einem Kricket-Spiel in Melbourne zu performen. Abseits der Bühne nutzte die werdende Mama ihren Aufenthalt in Australien aber auch noch ganz anders: Sie ging Baby-Sachen zu shoppen!

Wie Daily Mail berichtet, machte sich die Musikerin am Montag auf die Socken, um sich bei Dymocks Art of Giving einzudenken. In dem Luxusgeschäft für Baby-Produkte blieb Katy von ihren Fans nicht unentdeckt. Und das könnte unter anderem an ihrem ganz schön auffälligem Outfit gelegen haben: Die Blondine präsentierte sich bei ihrem Ausflug gewohnt farbenfroh in einem bunten Blumenkleid mit XXL-Ausschnitt!

Erst in der vergangenen Woche hatte Orlando Blooms (43) Verlobte ihre Schwangerschaft verkündet: Am Donnerstag hatte sie das Musikvideo zu ihrem Song "Never Worn White" herausgebracht. Darin posiert die Beauty in einem transparenten Kleid und mit ihrem kugelrunden Schwangerschaftsbauch!

MEGA / MEGA Katy Perry im März 2020 in Melbourne

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Musikvideo: "Katy Perry" mit "Never Worn White" Katy Perry in dem Musikvideo zu "Never Worn White"

