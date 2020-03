Sie zeigt aller Welt ihren wachsenden Bauch! Vor wenigen Tagen verkündete Katy Perry (35) ihren Fans in einem Musikvideo die zuckersüße News: Sie und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) erwarten ein Jahr nach ihrer Verlobung ein Kind zusammen. Mittlerweile hatte die Sängerin auch schon ihren ersten offiziellen Auftritt mit den Schwanger-Rundungen: Bei einem Kricket-Endspiel in Australien performte Katy stolz mit ihrem Babybauch!

Am Sonntag – pünktlich zum Internationalen Frauentag – fand im australischen Melbourne das Frauenfinale im Kricket statt. Zur Feier des Tages legte die 35-Jährige einen Power-Auftritt hin, der sich gewaschen hatte. In einem engen, pinken Kleidchen setzte die werdende Mutter ihren Babybauch gekonnt in Szene. Später überraschte sie in einem lilafarbenen Statement-Dress – verziert mit glitzernden Venussymbolen.

Nach dem Final-Match gab die Musikerin einen weiteren Song zum Besten und feierte mit dem Gewinner-Team auf der Bühne. Für diesen Auftritt wählte Katy erneut einen ziemlich grellen Look. In einem rosafarbenen Jumpsuit rockte die schwangere Sängerin die Bühne und zelebrierte die Gewinnerinnen des Abends.

Anzeige

Getty Images Katy Perry beim Cricket World Cup Finale 2020 in Australien

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige

Getty Images Katy Perry beim Cricket World Cup Finale der Frauen 2020 in Australien



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de