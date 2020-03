Katy Perry (35) ist schwanger mit ihrem ersten Kind. Diese tolle Nachricht verkündete die Sängerin vor wenigen Tagen mithilfe ihres neuen Musikvideos zum Song "Never Worn White". Auch der Vater des Kindes, Orlando Bloom (43), ist ganz aus dem Häuschen. Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs soll in diesem Sommer zur Welt kommen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, weiß das Paar noch nicht. Wenn es nach der "Firework"-Interpretin ginge, stünde das Wunschgeschlecht fest!

Am Sonntag stand Katy das erste Mal wieder auf einer Bühne, seitdem die Schwangerschaft offiziell ist. Sie trat beim Finale der Cricket-Weltmeisterschaft der Frauen in Melbourne auf – mit deutlich sichtbarem Babybauch. Wie unter anderem Just Jared berichtete, konnte die 35-Jährige während des Auftritts ihre Freude über die Schwangerschaft kaum verbergen. Mitten in ihrer Performance zu ihrem Hit "Wide Awake" schrie sie ins Mikrofon: "Ich hoffe, dass es ein Mädchen wird!"

Jetzt, da ihre Schwangerschaft öffentlich bekannt ist, scheint die Musikerin nicht nur erleichtert, sondern geradezu in Plauderlaune. So sprach sie in einem Interview mit dem Radiosender SiriusXM über ihr Essverhalten und offenbarte, ständig hungrig zu sein – das sei sie jedoch auch schon vor der Schwangerschaft so gewesen, fügte sie augenzwinkernd an.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2019

Getty Images Katy Perry, März 2019

Getty Images Sängerin Katy Perry



