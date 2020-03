So läuft es hinter den The Masked Singer-Kulissen ab! Viele Fans hatten auf diesen Tag hingefiebert: Jetzt ist der Startschuss für die beliebte Rate-Sendung gefallen. In der Show präsentieren zehn vollends kostümierte Promis aus ganz unterschiedlichen Bereichen ihr Können am Mikrofon und stellen Zuschauer und Jury damit gerne vor Rätsel. Promiflash schaut sich das bunte Showtreiben live im Studio an und fasst für euch zusammen, was die TV-Zuschauer nicht zu Gesicht bekommen!

Während sich die Fans vor den Fernsehern die Werbespots reinziehen, checken die Juroren Ruth Moschner (43), Rea Garvey (46) und Carolin Kebekus (39) intensiv ihre Smartphones. Das Showthema lassen sie aber dann doch nicht gänzlich außer Acht: So diskutieren Caro und Ruth immer wieder über die Kandidaten – die Komikerin zückt sogar ihr Handy, womöglich um sich Rat per privatem Telefonat holen zu können. Körperkontakt mit den Fans in der Location nahm die lustige Bewerter-Runde übrigens nicht auf. Zuvor gab es nämlich eine offizielle Studio-Ansage, auf Selfies mit den Bekanntheiten zu verzichten – um einer Coronavirus-Infektion vorzubeugen.

Für Lacher sorgte der Star im Faultier-Kostüm übrigens nicht nur während der Sendezeit: Die komplette Pause vor seinem Auftritt benötigte das niedliche Tierchen, um in Ruhe auf die Bühne schleichen zu können. Was für das Faultier eine echte Qual gewesen sein dürfte, war für einige Live-Zuschauer eine Wohltat: Sie nutzen die Kamera-freie Zeit dafür, um sich die Beine zu vertreten und das Geschehen auf der Bühne zu rekapitulieren.

The Masked Singer Matthias Opdenhövel mit zwei neuen "The Masked Singer"-Kostümen

Getty Images Carolin Kebekus im Oktober 2018

Robert Schlesinger/Getty Images Ruth Moschner, "The Masked Singer"-Jurorin

