Christina Milians (38) Leben steht Kopf! Am 20. Januar wurde aus der Mutter einer Tochter eine Zweifach-Mama, denn: Das gemeinsame Kind mit ihrem Partner Matt Pokora (34) kam zur Welt – ein Sohn! Seither wirkt die Schauspielerin zwar glücklicher denn je, allerdings kaschiert sie mit ihrem Strahlen offenbar auch jede Menge Schlafmangel: Die "Falling Inn Love"-Darstellerin macht aktuell wohl nachts kein Auge zu!

Auf ihrem Instagram-Account redet die 38-Jährige nicht um den heißen Brei herum! Zu einem Kuschel-Pic mit Sohnemann Isaiah schreibt sie: "Brust an Brust, wir hypnotisieren uns praktisch gegenseitig – es ist auch das einzige Mal in 24 Stunden, dass wir beide ein echtes Nickerchen machen!" Vor allem der Wechsel der Zeitzonen mache der reisenden Familie zu schaffen – nachts sei es besonders anstrengend, zur Ruhe zu kommen.

Deshalb haben sich Christina und Matt ein System überlegt, wie beide Elternteile zumindest ein wenig dösen können: "Also ziehen Papa und ich einfach mit und machen Schichten. Ich vermisse es, nachts in meinem Bett zu schlafen, aber weißt du was? Ich wurde für diese ganze Dracula-Routine gemacht", erklärt die Vollblut-Mom.

Instagram / violetmadison Christina Milian, Violet Madison Nash und Matt Pokora

Instagram / christinamilian Christina Milian und ihr Sohn Isaiah

Instagram / christinamilian Christina Milian, Schauspielerin

