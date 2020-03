Für Pinar Aygün (22) ist der Traum von der großen Karriere bei Germany's next Topmodel am vergangenen Donnerstag völlig überraschend geplatzt. Nach einer wochenlang tadellosen Leistung entschied sich Jurychefin Heidi Klum (46) nach einem besonders herausfordernden Catwalk, die 22-Jährige keine Runde weiterzulassen. Im Promiflash-Interview zeigt sich Pinar deshalb zwar gelassen, eine Sache kritisiert sie allerdings: Das Nachwuchsmodel fühlt sich in der vergangenen Episode falsch dargestellt!

Pinars Kritik: "Ich wurde leider nur ab dem Oberkörper gefilmt, so wurde das zugeschnitten." Das findet die Mühlackerin vor allem deshalb schade, weil sie grundsätzlich gut gelaufen sei. Zur Erinnerung: Bei dem Walk über Glas, Popcorn und Kiesel war es besonders wichtig, das Gleichgewicht zu halten. Diese Aufgabe meisterte Pinar mit Bravour. "Ich war meiner Meinung nach vergleichsweise nicht die Schlechteste und ich finde es schade, dass das so nicht gezeigt wurde", betont die dunkelhaarige Schönheit.

Tatsächlich kam der Exit der jungen Frau für viele Fans recht überraschend, hatte Pinar zuvor doch so gut wie nur Lob erhalten. "Heidi meinte sogar, dass ich die beste Läuferin von 'Germany's next Topmodel' bin", erinnert sich die ehemalige Kandidatin.

Anzeige

Instagram / pinar.gntm2020.official Pinar Aygün, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / pinar.gntm2020.official Pinar Aygün, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / pinar.ayg Pinar, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de