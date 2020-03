Die neue Die Höhle der Löwen-Staffel startete mit einer fetten Premiere! Am Dienstag ging die Gründer-Show in eine neue Runde und hielt bereits so manch kreatives Start-up bereit. Ehsan Allahyar Parsa stellte seine App Rootify vor – ein Tool, das das Erlernen von Sprachen erleichtern soll. So zumindest in der Theorie, denn ein fertiges Produkt hat der 23-Jährige noch nicht entwickelt. Die Investoren waren trotzdem begeistert und Frank Thelen (44) ging sogar einen Deal mit dem Jungunternehmer ein!

"Die Methodik, die wir hier anwenden, ist, dass man die Sprachen lernt, basierend auf dem Wortschatz, den man in der Muttersprache oder in weiteren Sprachen mitbringt", erklärte Ehsan den Löwen. Obwohl er kein echtes Produkt dabei hatte, war das Interesse groß. Frank ging auf die Vorstellung des Gründers ein: 175.000 Euro für 20 Prozent! Einzige Bedingung, die der Technik-Freak hatte: Da die App erst entwickelt werden müsse, sollen zusätzlich zehn Prozent für das zukünftige Management zurückgelegt werden. Ehsan war einverstanden.

Aber nicht nur Ehsans Idee kam bei den Investoren gut an, auch von dem professionellen Auftritt des Gründers selbst, waren sie total begeistert. Carsten Maschmeyer (60) bot ihm sogar einen Job im Management an. Das Angebot lehnte Ehsan zwar ab, gegenüber Promiflash freute er sich aber trotzdem über das Kompliment: "Von [Carsten] hatte ich es am ehesten erwartet, die Zähne des Löwens zu sehen und im schlimmsten Falle zerfleischt zu werden."

TVNOW / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"- Investor Frank Thelen

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ehsan Allahyar Parsa bei "Die Höhle der Löwen"

Andreas Rentz Carster Maschmeyer, deutscher Unternehmer

