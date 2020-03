Verfolgt Giulie Santana jetzt etwa das Karma? Die Blondine war im vergangenen Jahr als Single-Lady bei Temptation Island dabei und nahm sich in der Sendung nicht zurück: Sie tat in der Flirt-Show alles, um die vergebenen Männer zu verführen. Unter anderem stieg sie gleich zu Beginn der Show oben ohne zu ihnen in den Pool. Jetzt musste Giulie aber selbst erfahren, wie es ist, wenn der eigene Partner von einer anderen Frau verführt wird: Sie wurde betrogen!

In einem Promiflash-Interview verriet die Beauty, dass sie nach der Show in einer Beziehung gewesen sei, diese jedoch nicht funktioniert habe. Giulie bekam nämlich am eigenen Leib zu spüren, wie es ist, von seinem Freund betrogen zu werden und erklärte ironisch: "Ich hätte mit ihm vielleicht auch bei 'Temptation Island' mitmachen sollen, dann hätte ich vielleicht rausgefunden, dass er es mit der Treue nicht so ernst meint."

Nichtsdestotrotz würde es ihr aktuell megagut gehen. Und auch den Traum von der großen Liebe hat Giulie offenbar nicht aufgegeben und hofft sogar auf einen Kandidaten aus der zweiten Staffel des RTL-Formats: "Der Richtige wird schon kommen. Vielleicht ist es ja einer von den diesjährigen Single-Männern von 'Temptation Island'? Die finde ich alle megaheiß, meldet euch bei mir."

Instagram / itsgiulie Giulie Santana im September 2019

Instagram / itsgiulie Giulie Santana im März 2020

Instagram / itsgiulie Giulie Santana im März 2019

