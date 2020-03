Mit seinem Pitch zog er zum Start der neuen Staffel der Tüftlershow Die Höhle der Löwen alle in seinen Bann! Am Dienstagabend bekamen die Investoren Ralf Dümmel (53), Judith Williams (47) und Co. wieder etliche innovative Ideen zu Gesicht – ganz besonders begeisterte sie der Gründer Ehsan Allahyar Parsa. Der 22-Jährige präsentierte seine Sprachlern-App Rootify, die an das bereits vorhandene Vokabelwissen der Nutzer anknüpft. Seine Idee wurde während seines Pitches jedoch fast zu Nebensache: Die Löwen waren hin und weg von Ehsans Charisma!

Im Promiflash-Interview lässt der Visionär seinen "Die Höhle der Löwen"-Auftritt Revue passieren und plaudert aus, was im TV teilweise gar nicht zu sehen war: "Was definitiv selbst mich überraschte, war, dass Carsten mir so viele Komplimente machte." Vor der Begegnung habe Ehsan ein bisschen Angst vor dem Finanzunternehmer gehabt. Allerdings sei nicht nur Carsten Maschmeyer (60) angetan von ihm gewesen: "Besonders in meinem Herzen trage ich weiterhin die Reaktion von Nils Glagau, der mir während meines gesamten Pitches tief in die Augen schaute und intuitiv erst mal nichts anderes zu sagen hatte als: 'Ich glaube, du bist einfach ein richtig feiner Mensch.'"

In dem Ausmaß geraten die Löwen nur selten ins Schwärmen. Doch hat sein Charme Ehsan am Ende auch zu einem Deal verholfen? Natürlich konnte Technik-König Frank Thelen (44) nicht nein sagen und bot Ehsan 175.000 Euro für 20 Prozent – der Tüftler nahm dankend an. Im Nachhinein kam der Deal jedoch nicht zustande: "Ich schätze Frank sehr dafür, dass er uns anbot, künftig zum App-Launch sein Netzwerk zur Verfügung zu stellen, auch wenn wir nun derzeit erstmal getrennte Wege gehen."

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ehsan Allahyar Parsa bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de