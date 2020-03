Familie und Freunde haben gestern Abschied von Caroline Flack (✝40) genommen. Die Tragödie um die ehemalige Love Island-Moderatorin schockierte Anfang Februar ihre Liebsten. Das britische TV-Gesicht wurde leblos in seiner Wohnung in London aufgefunden. Ein Gerichtsmediziner bestätigte anschließend der Presse, dass sich Caroline selbst erhängt hat. Zahlreiche Fans und Bekannte haben sich im Netz bereits von ihrem Idol verabschiedet. Am Dienstag sagten auch ihre Freunde der Brünetten mit einer Trauerfeier Lebewohl.

Zoe Hardman, eine sehr gute Freundin der 40-Jährigen, beschrieb auf ihrem Instagram-Account, wie bewegend die Abschiedszeremonie war. "Gestern haben wir dich und dein Leben gefeiert. Dein Lachen, dein Licht, deine Energie, dein Tanzen, dein Singen, dein Lachen, deine Geschichten und die Liebe, die du jedem von uns geschenkt hast. Es war wunderschön, aufbauend, herzzerreißend, nervenaufreibend und wunderbar zugleich", schrieb sie zu zwei Throwback-Bildern mit der Verstorbenen. Carolines beste Freundin Lou Teasdale (36) gab den Fans der englischen Schönheit auch einen kleinen Einblick in die Trauerfeier. Mit erhobenem Glas posierte sie neben Caros Partner Lewis Burton (27) und Journalist Jack Guinness in einem Lokal. "Auf Wiedersehen, meine Schöne", schrieb sie zu dem Schnappschuss im Netz.

Auch Carolines langjähriger Arbeitskollege und X Factor-Moderator Dermot O'Leary widmete der Powerfrau rührende Abschiedsworte: "Auf Wiedersehen, kleine Tänzerin. Es war mir eine Ehre, einen Tag mit deinen Liebsten verbringen zu dürfen, und es war mir ein Privileg, dass ich mit dir arbeiten, lachen, trinken und tanzen durfte. Ich hoffe, du hast deinen Frieden gefunden", schrieb er auf Instagram.

Anzeige

Instagram / zoehardman Caroline Flack und Zoe Hardman

Anzeige

Instagram / louteasdale Steve Teasdale, Lou Teasdale, Lewis Burton und Jack Guinness

Anzeige

Getty Images Caroline Flack und Dermot O'Leary 2012 in England

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de