Hat Christina Luft (30) einen Liebling im aktuellen Let's Dance-Cast? Am Freitag flackert schon die insgesamt vierte Live-Show über die deutschen Mattscheiben. Der Cast hatte also schon so einige Tage Zeit, sich ordentlich zu beschnuppern. Vor allem bei Profi Christina und ihrem Promi Luca Hänni (25) scheint die Chemie nach wie vor bestens zu stimmen. Aber für die Tänzerin gibt es noch einen weiteren Tanz-Kandidaten, für den sie ganz besonders viel Sympathie empfindet!

In einem Instagram-Livestream stellte sich die beliebte Frohnatur den neugierigen Fragen ihrer Fans. Und die wollten natürlich möglichst viele Backstage-Informationen rund um die Show abgreifen. So wollte ein Follower wissen, mit welchem Star sich die Brünette eigentlich am besten versteht – abgesehen von ihrem zugeteilten Wunsch-Partner Luca. Christina beteuerte daraufhin, sich mit dem gesamten Cast bestens zu verstehen, lieferte aber anschließend noch eine konkretere Antwort nach: "Aber irgendwie dadurch, dass wir den Gruppentanz zusammen hatten, hat es mit Loiza Klick gemacht. Ich mag Loiza richtig gerne", schwärmte sie.

Die Rhythmus-Queen und das niederländische Transgender-Model Loiza Lamers (25) studierten für die Kennenlernshow gemeinsam mit Ulrike von der Groeben (62), Luca, Massimo Sinató (39) und Robert Beitsch (28) einen Cha Cha Cha zum Club-Hit "Evacuate The Dancefloor" von Cascada ein. Den Wettbewerb bestreitet Loiza aber nun recht erfolgreich mit "Let's Dance"-Rückkehrer Andrzej Cibis (32).

Instagram / loizalamers Loiza Lamers, Ex-"Hollands Next Topmodel"-Gewinnerin

Thomas Burg / ActionPress Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance"

Getty Images Loiza Lamers und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

