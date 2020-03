Süße Baby-Enthüllung von Janina El Arguioui (32)! Hinter der ehemaligen DSDS-Kandidatin liegt eine spannende Reise: Die 32-Jährige ließ sich künstlich befruchten – und erwartet nun Zwillinge mit ihrem Mann Christian. Die Sängerin genießt die Schwangerschaft jetzt in vollen Zügen und ist bereits im zweiten Trimester angekommen. Im Netz hält die Brünette ihre Fans mit Updates auf dem Laufenden – und verrät auch endlich die Geschlechter ihrer Kinder!

Auf Instagram hat Janina ein Gender-Reveal-Video hochgeladen – sie und ihr Mann haben dazu zwei Luftballons mit farbigem Konfetti gefüllt, die für das Geschlecht des jeweiligen Sprösslings stehen sollen. Die Turteltauben ließen die Ballons platzen und wurden gleich doppelt mit pinkfarbenem Glitzerregen belohnt: Janina wird Mama von zwei Mädchen! "Wir freuen uns so sehr, sie bald in unsere Arme schließen zu können", schwärmte die Beauty unter dem Clip.

Mittlerweile sind die Zwillinge in ihrem Bauch auch schon so groß wie Mangos – beim Arztbesuch können Janina und Christian also schon richtig was von ihren Mäusen erkennen: "Der letzte Ultraschall war so dermaßen unglaublich, dass ich heulend da lag und meinen Augen nicht trauen konnte! Wir sind überwältigt von unseren beiden Krümeln", freute sich die baldige Zweifach-Mama im Netz.

