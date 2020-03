In jeder Woche lässt Heidi Klum (46) die Träume mancher Germany's next Topmodel-Kandidatinnen platzen. In der vergangenen Woche schickte die Jury-Chefin ganze vier ihrer Schützlinge zurück nach Deutschland. Für Marie (19), Cassandra (27), Pinar (22) und Sarah S. war die Reise abrupt zu Ende. Auch in dieser Episode – der Social-Media-Edition – muss sich die Modelmama gegen eines ihrer Mädchen entscheiden!

Das unglückliche Model, das es in dieser Woche traf: Transgender-Schönheit Lucy. Die Blondine konnte Heidi und Gastjurorin Alessandra Ambrosio (38) weder beim Fotoshooting auf dem Walk of Fame noch beim Elimination-Walk am Ende der siebten Folge vollends überzeugen. Lucys Laufsteg-Performances waren in der vergangenen Zeit immer wieder kritisiert worden.

Ob die Zuschauer nun zufrieden sind? Nach den letzten Episoden hatte Lucy immer wieder Kritik erhalten. Das Publikum hatte nicht verstanden, warum die Transgender-Schönheit es trotz teilweise schlechter Leistungen mehrere Runden weitergeschafft hatte. Dagegen hatte sich die Blondine bereits gewehrt. Was haltet ihr von Lucys Rauswurf? Stimmt ab!

KAT / MEGA Heidi Klum und GNTM-Kandidatin Anastasia

Splash News Lijana und Lucy am Set von GNTM 2020

Instagram / lucy.gntm2020.official Ex-GNTM-Kandidatin Lucy



