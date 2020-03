Wie geht es Sabrina Setlur (46) nach ihrer gestrigen Let's Dance-Niederlage? Am vergangenen Freitagabend schwangen sich die mutigen Promi-Kandidaten wieder aufs Parkett und lieferten einige spektakuläre Performances ab. Dennoch hieß es für ein Duo: Tanzschuhe an den Nagel hängen! Für Sabrina und ihren Profi-Partner Nikita Kuzmin (22) ist das "Let's Dance"-Abenteuer schon wieder vorbei – die Rapperin ist ganz schön frustriert!

Auch Promiflash war bei dem Tanz-Spektakel live vor Ort und traf nach der Entscheidung eine recht niedergeschlagene Sabrina an. "Na ja, man ist enttäuscht", betonte sie auf die Frage nach ihrer Gefühlslage. "Und es ist natürlich schade, ich hätte gerne noch weitergemacht, aber so ist das halt", gab sie sich tapfer. "Das Leben geht weiter."

Auch für Sabrinas Musikerkollegen John Kelly (52) hatte es kurz mächtig knapp ausgesehen! So konnten er und seine Tanzpartnerin Regina Luca (31) für ihren Jive zu "Can't Take My Eyes Off You" nur zehn Punkte ergattern. Was ihn am Ende vor dem "Let's Dance"-Aus bewahrte, waren dann die zahlreichen Zuschaueranrufe.

TVNOW / Stefan Gregorowius Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius John Kelly und Regina Luca bei "Let's Dance"



