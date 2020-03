Hat es jetzt auch Heidi Klum (46) erwischt? Derzeit ist die Model-Mama Teil der America's Got Talent-Jury in den USA. Doch am vergangenen Dienstag musste die Frau des Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (30) ihren Auftritt in der Talentshow leider absagen – sie fühlte sich nicht wohl und musste das Set krankheitsbedingt verlassen. Nun meldete sich die 46-Jährige im Netz bei ihren Fans aus ihrer selbst verordneten Quarantäne: Sie würde gerne einen Corona-Test machen, das gehe allerdings nicht!

"Ich wollte euch nur wissen lassen, warum ich nicht am Jurypult von America's Got Talent sitze. Ich fühlte mich heute sehr fiebrig, hatte Husten und meine Nase lief", klagte Heidi ihren 7,1 Millionen Followern in ihrer Instagram-Story ihr Leid. Die vierfache Mutter sei vorsichtshalber heimgegangen, weil sie niemanden anstecken wollte. "Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung. Ich würde gerne den Corona-Test machen, aber das geht hier leider nicht. Ich habe es bei zwei verschiedenen Ärzten versucht, es gibt leider keine mehr", beschreibt Heidi ihre Situation weiter.

Dabei machte die Blondine auf dem Weg ins TV-Studio noch einen recht gesunden Eindruck, wie Paparazzi-Fotos des Tages zeigen. Kurz vor der Aufzeichnung habe sie dann abbrechen müssen und die Heimreise angetreten. Heidis Jury-Kollegen Howie Mandel (64), Sofia Vergara (47) und Simon Cowell (60) verkündeten den Fans noch, sie habe womöglich eine Lebensmittelvergiftung. Nun rät die Laufstegschönheit ihren Abonnenten, am besten vorerst ihrem Beispiel zu folgen und in den heimischen vier Wänden zu bleiben.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im März 2020

Anzeige

ENEWS / MEGA Heidi Klum im März 2020

Anzeige

ENEWS / MEGA Heidi Klum im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de