Bei Germany's next Topmodel haben die Kandidatinnen ein strammes Programm: Fotoshootings, Laufsteg-Training, Castings, Jobs, Entscheidungs-Walks – wirklich entspannen können sie sich nicht. Je kleiner die Gruppe wird, desto mehr Freizeit springt allerdings für Heidi Klums (46) "Meeedchen" heraus. Wer aber glaubt, dass die Nachwuchsmodels diese Zeit zu ihrer freien Verfügung haben und coole Trips machen dürfen, irrt gewaltig: Sie müssten immer in der Nähe der Villa bleiben, behauptet nun eine ehemalige Teilnehmerin.

"Also, wir hatten jetzt keine krassen Regeln, wir durften auch mal unten zum Kiosk und uns was kaufen. Wir sollten uns natürlich nicht krass entfernen", verrät Klaudia Giez (23), die 2018 an der Castingshow teilnahm im Promiflash-Interview im Spreegold im Bikini Berlin. Mit ihrer Nanny hätten sie mal einen Einkaufsbummel gemacht oder seien essen gegangen. In eine andere Stadt zu fahren oder zu fliegen, sei während er Produktion nicht drin gewesen.

Trotzdem behält die Influencerin ihre Zeit bei GNTM in bester Erinnerung. Vor allem Interviews für TV-Magazine wie "taff" oder "red" hätten ihr Spaß gemacht. "Alle Tage waren wirklich schön, auch die Tage, an denen wir gedreht haben und Content hatten. Wir haben halt einfach Los Angeles gesehen, das war super", schwärmt Klaudia.

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, Sara und Klaudia

Felipe Simon Klaudia Giez, Model

Theo Wargo/Getty Images Oluwatoniloba Dreher-Adenuga, Heidi Klum, und Klaudia Giez in New York



